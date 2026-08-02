現在はセリエAのパルマに所属している日本代表の鈴木彩艶。



Jリーグでは浦和レッズでプレイし、2023年にシント・トロイデンに移籍して欧州初挑戦。そして翌年パルマ入りを果たした。パルマではポジションを掴んでおり、今夏のW杯では主力GKとして日本のベスト32入りに貢献している。



そんな鈴木だが、今夏のマーケットで移籍する可能性が浮上している。リーグ1のパリ・サンジェルマン、セリエAのユヴェントス、プレミアリーグのアストン・ヴィラと強豪クラブが23歳と若く将来が有望な鈴木の動向を注視している。



