W杯で話題呼んだ美女サポーター、憧れ続けた“レアルレジェンド”と対面に感動
サッカーワールドカップ（W杯）カタール大会の国際映像に映り込んだ“謎の美女”として、一躍脚光を浴びたガールズバンド「PARADOXX」のドラマー・SHONOが1日までにInstagramを更新。レジェンドサッカー選手との2ショットを披露した。
【写真】美女サポーター、夫は現役Jリーガー
SHONOが話題になるきっかけとなったのは、W杯カタール大会でFIFAが撮影した国際映像。スタジアムの周辺を歩きながら、カメラに気づいたSHONOが、笑顔でピースサインを送る姿に、世界中のサッカーファンが注目した。
W杯北中米大会も現地で観戦していたSHONOが「念願のずーーーーーーーーーっと憧れ続けたグティに会えました」と投稿したのは、レアル・マドリードで活躍し、スペイン代表も務めたグティことホセ・マリア・グティエレス・エルナンデスとの2ショット。写真には、和やかなムードの中、笑顔で並ぶSHONOとグティの姿が収められている。
投稿の中で「グティのおかげでもう15年以上ずーっとReal Madridが大好きだし、ベルナベウまで一人で行けるようになったよ！」とつづっている。
SHONOとグティの2ショットに、ファンからは「凄い羨ましいですおめでとうございます」「ブラボぉぉぉ〜」「昔から大好きでしたもんね！」「グティ最高」などの声が集まっている。
引用：「SHONO」Instagram（@shono.contact）
【写真】美女サポーター、夫は現役Jリーガー
SHONOが話題になるきっかけとなったのは、W杯カタール大会でFIFAが撮影した国際映像。スタジアムの周辺を歩きながら、カメラに気づいたSHONOが、笑顔でピースサインを送る姿に、世界中のサッカーファンが注目した。
投稿の中で「グティのおかげでもう15年以上ずーっとReal Madridが大好きだし、ベルナベウまで一人で行けるようになったよ！」とつづっている。
SHONOとグティの2ショットに、ファンからは「凄い羨ましいですおめでとうございます」「ブラボぉぉぉ〜」「昔から大好きでしたもんね！」「グティ最高」などの声が集まっている。
引用：「SHONO」Instagram（@shono.contact）