2021年3月場所で現役を引退し、2年後の12月に東京都墨田区内に音羽山部屋を創設した71代横綱・鶴竜こと音羽山親方。先場所で大関に復帰した弟子の霧島は今場所の優勝決定巴戦で敗れ、「綱取り」は来場所以降の挑戦となった。昨年春場所から勝負審判を務め、土俵下から日々、厳しい目で勝負を見つめている音羽山親方に、熱戦が続いた名古屋場所の土俵をあらためて振り返ってもらった。

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【写真】「心と技」をどれだけ磨けるか…名古屋場所の熱闘アルバム

安青錦の強さはどこに

――今場所も先場所同様、優勝争いが最後の最後までもつれましたね！ 特に関脇に陥落して、脚の負傷を抱えている安青錦関の奮闘ぶりには、驚きました。

名古屋場所で3回目の優勝を果たした安青錦関

音羽山：安青錦の脚は、相当悪いはずなんですよ。それでも、気持ちだけで乗り越えた3回目の優勝だったと思います。

安青錦の「大関復帰」の条件は10勝以上。普通、目標である10勝をクリアしたら、多少はホッとするものですが、そこで気持ちを切らさないのが安青錦の強さです。そういうところが、他の力士よりも「上」なんだと思いますね！

――愛弟子の霧島関も優勝決定戦に進まれたわけですが……。

音羽山：本割で琴櫻に勝ったところまではよかったのですが、決定戦はあっけない相撲内容になってしまいました。先場所もそうなんですが、（優勝の）チャンスが巡ってきているのに、つかめない。本人が一番悔しいと思いますが、私も今後、「心の指導」をしていかなければならないと思っています。

熱海富士、次は「大関取り」の場所

――同じく決定戦に臨んだ関脇・熱海富士関。ここ数場所、成長ぶりが著しいように感じます。

音羽山：まさに、そうですね！ 本割で安青錦に勝って、決定戦に持ち込んで、そこでも力強い相撲を見せていました。これまでは、体は大きいものの、その大きさを十分に生かせていない部分がありました。けれども、勝負強いところもあって、優勝の一歩手前まで行った経験は何度かあるんです。

そうした「悔しい経験」が生きてきたのか、相撲がうまくなってきましたね。今場所12勝を上げたことで、来場所は「大関取り」の場所になると、審判部の親方も言っています。大関昇進には、11、12勝が必要になりますが、相撲に安定感も出てきたので、たとえ来場所でクリアできないにしても、いずれは昇進できる力士だと思っています。

藤ノ川は決して諦めない

――そして、今場所は両横綱（豊昇龍、大の里）を連日破る大活躍を見せた藤ノ川関。2日にわたり金星を上げたことで、懸賞金の数も100本超えだったそうですね……。

音羽山：すごい数ですよね（笑）。今場所は史上最高の懸賞金がかかったそうで、そういう意味では、力士たちの励みになります。私が現役の頃には、考えられないほどの多さです（笑）。

藤ノ川に関しては、なにより気魄（きはく）が違います。「何かを背負って戦っている」そういう思いが、見ている側にも伝わってくるんですよ。そして、決して諦めない姿勢です。小さな体（177センチ、123キロ）で真っ向勝負に挑んでいるので、首を痛めるのではないかと心配なところもあるのですが、本人の「そういうことは考えない」という強い気持ちのほうが勝っているのだと思います。来場所は、待望の新三役の座も掴めそうですから、ますます楽しみです。

――幕内は優勝決定巴戦でしたが、十両、幕下、三段目でも優勝決定戦がおこなわれて、白熱しましたね！

音羽山：幕下では、入門以来無敗だった旭富士の動向が注目されていましたが、5番相撲で無念の1敗。ところが、7人での決定戦を制して、連続優勝を果たしたのは見事でした。来場所は、幕下の一桁台に番付を上げるでしょうから、十両昇進は固いでしょうね！

豊昇龍はもっと早く休場すべき

――最後になりますが、両横綱の不振が気になります。

音羽山：大の里は中盤戦くらいまで、本場所の「勘」が掴めていない印象でしたが、後半戦は自分の相撲が取れていました。夏巡業では実戦をさらに積んで、自信を持って秋場所に臨んでほしいところです。

豊昇龍に関しては……14日目になって休場というのは、ファンの方も納得がいかないのではないでしょうか？ 悪いところ、治すところがあったら、もっと早く休場すべきです。横綱という存在を、もう一度考え直したほうがいいでしょうね。

武田葉月

ノンフィクションライター。山形県山形市出身、清泉女子大学文学部卒業。出版社勤務を経て、現職へ。大相撲、アマチュア相撲、世界相撲など、おもに相撲の世界を中心に取材、執筆中。著書に、『横綱』『ドルジ 横綱朝青龍の素顔』（以上、講談社）、『インタビュー ザ・大関』『寺尾常史』『大相撲 想い出の名力士』（以上、双葉社）などがある。

デイリー新潮編集部