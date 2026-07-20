どんどん廃盤になる「弱肉強食のIKEAの家具」。“3年生き残った”本当に優秀な長寿アイテム3選
カジキです!! インテリアのブログとYouTubeを運営しています。暮らし、住まいの世界を長年見てきた経験を元に、インテリアの法則と、インテリア好きが頭のなかで考えていることをご紹介していきたいと思います。
IKEAの商品は、全アイテムの20〜25%くらいが毎年入れ替わるといわれています。定番化しなかった商品はどんどん廃盤になっていく弱肉強食の世界です。
僕も以前、「IKEAのおすすめ品」を紹介するブログ記事を書いたことがあるのですが、時が経つにつれて一つ廃盤して二つ廃盤してと、なかなか燦燦たる有様になりました。
ですが、すぐに廃盤になる商品もあれば、何年もずっと人気で「永遠のスタンダード」のようになっていくアイテムもあったんです。なんだか壮大ですね。
インテリアの世界では、トレンド品だけに価値を見出すのではなく、末長くいつまでも愛せる商品を素敵とする価値観があります。時の流れに影響されないデザイン、タイムレスデザインなんて表現したりもしますよ。
本日は、僕がブログで話題にしてから「3年生き残った」IKEAおすすめ商品をピックアップいたします。期待の新人ではなく、歴戦の戦士をご紹介する企画ですね。なんて斬新なんだ。
シーズンごとに移り変わるような刹那的なおすすめ品ではなく、腰を据えてじっくり愛することができる、長寿なアイテムの良さを知ってみて下さい。
◆■買うだけでディスプレイが完成する「SJÄLSLIGT」
まずはこちらから、「SJÄLSLIGT（シェルスリグト）」。サボテンのオブジェ3個セットですね。ようするにディスプレイ雑貨なのですが、これがまた良い仕事するんです。
一発目からナンですが、これもう3年どころじゃなくずっと前から売ってます。IKEA不朽の名作と言いたくなるような、超ベテラン選手ですよ。
何が嬉しいかってこれ、形の違うサボテンたちが最初からセットになって販売されているのがすごくありがたいんですよね。まとめて飾るだけで、自動的に良い感じのディスプレイが完成します。
その程度のディスプレイなら自力でも作れるわい、と思ってしまうのは甘いです。雑貨を三つ買う予算があれば、せっかくだからとバラバラのデザインの小物を買ってしまうのが人情です。強制的にぜんぶサボテンにしてくれているから、誰が買っても勝手に統一感が出るんです。
もともとインテリア界でサボテンモチーフは定番だったのですが、お高い商品が多くて初心者には手を出しづらいことがよくありました。実用性のない飾り物だし、ワレモノだし、なかなか大金を投資する勇気が出ないものです。
そこでこのIKEAのサボテンですよ。これならセット価格で2000円くらいなので非常に試しやすい。デザインも安っぽくなく、安心してディスプレイ棚を任せられます。インテリアに詳しい人ほど実力を認めざるを得ない、非常に優秀なアイテムだと思いますよ。
◆■北欧ざぶとん「ALSEDA」
お次はこちら、北欧ざぶとんの「ALSEDA（アルセーダ）」。本当はざぶとんではなくスツールなのですが、日本人的にはざぶとんだと思うのが一番用途がイメージしやすいと思います。
こちらも、3年前にはすでに定番人気の貫録になっていた覚えがあるのですが、さらに現在までしぶとく生き残っております。一時期はSNSで鬼のように流行っていましたが、そこから「流行おくれ」にならずに「新定番」にスライドしていった印象です。こういうアイテムは強いですよ。
要するに低めの椅子なのですが、この低さが絶妙に良いんですよね。リビングでゆっくりしたいとき、スツールに座るのはちょっと高さがありすぎる。じゃあ何に座ろうかといっても、選択肢がラグとクッションくらいしかない。
IKEAの商品は、全アイテムの20〜25%くらいが毎年入れ替わるといわれています。定番化しなかった商品はどんどん廃盤になっていく弱肉強食の世界です。
僕も以前、「IKEAのおすすめ品」を紹介するブログ記事を書いたことがあるのですが、時が経つにつれて一つ廃盤して二つ廃盤してと、なかなか燦燦たる有様になりました。
インテリアの世界では、トレンド品だけに価値を見出すのではなく、末長くいつまでも愛せる商品を素敵とする価値観があります。時の流れに影響されないデザイン、タイムレスデザインなんて表現したりもしますよ。
本日は、僕がブログで話題にしてから「3年生き残った」IKEAおすすめ商品をピックアップいたします。期待の新人ではなく、歴戦の戦士をご紹介する企画ですね。なんて斬新なんだ。
シーズンごとに移り変わるような刹那的なおすすめ品ではなく、腰を据えてじっくり愛することができる、長寿なアイテムの良さを知ってみて下さい。
◆■買うだけでディスプレイが完成する「SJÄLSLIGT」
まずはこちらから、「SJÄLSLIGT（シェルスリグト）」。サボテンのオブジェ3個セットですね。ようするにディスプレイ雑貨なのですが、これがまた良い仕事するんです。
一発目からナンですが、これもう3年どころじゃなくずっと前から売ってます。IKEA不朽の名作と言いたくなるような、超ベテラン選手ですよ。
何が嬉しいかってこれ、形の違うサボテンたちが最初からセットになって販売されているのがすごくありがたいんですよね。まとめて飾るだけで、自動的に良い感じのディスプレイが完成します。
その程度のディスプレイなら自力でも作れるわい、と思ってしまうのは甘いです。雑貨を三つ買う予算があれば、せっかくだからとバラバラのデザインの小物を買ってしまうのが人情です。強制的にぜんぶサボテンにしてくれているから、誰が買っても勝手に統一感が出るんです。
もともとインテリア界でサボテンモチーフは定番だったのですが、お高い商品が多くて初心者には手を出しづらいことがよくありました。実用性のない飾り物だし、ワレモノだし、なかなか大金を投資する勇気が出ないものです。
そこでこのIKEAのサボテンですよ。これならセット価格で2000円くらいなので非常に試しやすい。デザインも安っぽくなく、安心してディスプレイ棚を任せられます。インテリアに詳しい人ほど実力を認めざるを得ない、非常に優秀なアイテムだと思いますよ。
◆■北欧ざぶとん「ALSEDA」
お次はこちら、北欧ざぶとんの「ALSEDA（アルセーダ）」。本当はざぶとんではなくスツールなのですが、日本人的にはざぶとんだと思うのが一番用途がイメージしやすいと思います。
こちらも、3年前にはすでに定番人気の貫録になっていた覚えがあるのですが、さらに現在までしぶとく生き残っております。一時期はSNSで鬼のように流行っていましたが、そこから「流行おくれ」にならずに「新定番」にスライドしていった印象です。こういうアイテムは強いですよ。
要するに低めの椅子なのですが、この低さが絶妙に良いんですよね。リビングでゆっくりしたいとき、スツールに座るのはちょっと高さがありすぎる。じゃあ何に座ろうかといっても、選択肢がラグとクッションくらいしかない。