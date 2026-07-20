パウパトメンバー、レックス、物語のキーマンも！ 『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』キャラポス一挙解禁
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』より、パウ・パトロールのメンバーと、ダイノ・アイランドで出会う新しい仲間たちの個性と魅力が詰まった10種類のキャラクターポスターが解禁された。
【写真】勇敢でキュートなパウパトメンバー、劇場版初登場のレックス、個性豊かな恐竜たちの魅力全開！ キャラポス10種
本作は“パウパト”の愛称で人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版最新作。
巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉にそれぞれの特技を生かして大活躍。元気と笑顔を届けてきたチーム“パウ・パトロール”が、今回は島の恐竜たちを巻き込んだまさに“ダイノサイズ”の大ピンチに直面する。
このたび、10種類のキャラクターポスターが解禁。消防犬のマーシャルは、元気いっぱいで勇敢な性格の持ち主。火災現場では消防車とはしご車を駆使して人命救助に当たり、水を使ったレスキューも得意としているが、少しおっちょこちょいで転んで失敗したりすることも。それでもいつも前向きで明るく、ユーモラスな言動でチームのムードメーカーとして欠かせない存在だ。
警察犬として活躍するチェイスは、責任感が強く、優れた嗅覚と俊敏な動きで捜索や追跡任務を得意とする、チームのまとめ役。ポリスカーを駆使した交通整理や、メガホンでの誘導など、警察犬としてのスキルは抜群だ。空を飛ぶことが大好きなスカイは、パウパト唯一の女の子パイロット。ヘリコプターを巧みに操り、空からの捜索や救助活動を担当する。高い場所も平気で、勇気と冒険心にあふれた性格だ。
建設が得意なラブルは、力持ちでパワフル。ブルドーザーやショベルカーを操って、がれきの撤去や道路の建設、穴掘りなど、力仕事は何でもお任せ。他メンバーよりも口が達者でコテコテの関西弁が特徴だ。環境に優しいリサイクルの達人ロッキーは、修理や工作が得意な発明家気質の子犬。機転が利き、頭の回転が速く、ピンチの時には彼のアイデアがチームを救うことも多い。水辺のレスキューが得意なズーマは、陽気でサーフィンが大好きな水難救助のエキスパート。ホバークラフトや潜水艦を操り、海や川での救助活動に活躍する。
そして、待望の劇場版初登場となるレックス。テレビシリーズ「ダイノレスキュー」編で子どもたちの心を鷲掴みにした、恐竜の専門家として知られる人気キャラクターだ。恐竜と話すことができる特別な能力を持ち、ダイノ・アイランドではパウパトと恐竜たちの架け橋として重要な役割を果たす。
さらに、ダイノ・アイランドに暮らす心優しい恐竜たち。スモールサイズで赤く、キュートなルバーブは、パウパトたちが名付けた愛らしい恐竜。その小さな体に秘められた大きな勇気と優しさで、物語のキーマンとして活躍する。
一方、巨大な体を持つティラノサウルスのティミーは、迫力ある見た目とは裏腹に心優しく、レックスの頼れる相棒だ。そして、すばしっこくていたずら大好きな小型恐竜のマハカラ。劇中にはその赤ちゃんたちがたくさん登場し、賑やかで愛らしい姿で物語を盛り上げる。
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』は、7月24日より全国公開。
【写真】勇敢でキュートなパウパトメンバー、劇場版初登場のレックス、個性豊かな恐竜たちの魅力全開！ キャラポス10種
本作は“パウパト”の愛称で人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版最新作。
巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉にそれぞれの特技を生かして大活躍。元気と笑顔を届けてきたチーム“パウ・パトロール”が、今回は島の恐竜たちを巻き込んだまさに“ダイノサイズ”の大ピンチに直面する。
警察犬として活躍するチェイスは、責任感が強く、優れた嗅覚と俊敏な動きで捜索や追跡任務を得意とする、チームのまとめ役。ポリスカーを駆使した交通整理や、メガホンでの誘導など、警察犬としてのスキルは抜群だ。空を飛ぶことが大好きなスカイは、パウパト唯一の女の子パイロット。ヘリコプターを巧みに操り、空からの捜索や救助活動を担当する。高い場所も平気で、勇気と冒険心にあふれた性格だ。
建設が得意なラブルは、力持ちでパワフル。ブルドーザーやショベルカーを操って、がれきの撤去や道路の建設、穴掘りなど、力仕事は何でもお任せ。他メンバーよりも口が達者でコテコテの関西弁が特徴だ。環境に優しいリサイクルの達人ロッキーは、修理や工作が得意な発明家気質の子犬。機転が利き、頭の回転が速く、ピンチの時には彼のアイデアがチームを救うことも多い。水辺のレスキューが得意なズーマは、陽気でサーフィンが大好きな水難救助のエキスパート。ホバークラフトや潜水艦を操り、海や川での救助活動に活躍する。
そして、待望の劇場版初登場となるレックス。テレビシリーズ「ダイノレスキュー」編で子どもたちの心を鷲掴みにした、恐竜の専門家として知られる人気キャラクターだ。恐竜と話すことができる特別な能力を持ち、ダイノ・アイランドではパウパトと恐竜たちの架け橋として重要な役割を果たす。
さらに、ダイノ・アイランドに暮らす心優しい恐竜たち。スモールサイズで赤く、キュートなルバーブは、パウパトたちが名付けた愛らしい恐竜。その小さな体に秘められた大きな勇気と優しさで、物語のキーマンとして活躍する。
一方、巨大な体を持つティラノサウルスのティミーは、迫力ある見た目とは裏腹に心優しく、レックスの頼れる相棒だ。そして、すばしっこくていたずら大好きな小型恐竜のマハカラ。劇中にはその赤ちゃんたちがたくさん登場し、賑やかで愛らしい姿で物語を盛り上げる。
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』は、7月24日より全国公開。