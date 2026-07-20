トランプ大統領がニュージャージー・スタジアムで行われたW杯決勝の表彰式に参加

アメリカのドナルド・トランプ大統領は現地時間7月19日、ニュージャージー・スタジアムで行われたワールドカップ（W杯）決勝のスペイン代表対アルゼンチン代表戦を観戦し、試合後の表彰式に参加した。

中継映像では優勝したスペインのトロフィーリフトに映り込んだが、W杯公式SNSではトランプ大統領を“排除”。ファンからは「切ってくれてありがとう」「見事に消えた」といった声が上がっている。

試合はスペインが1-0でアルゼンチンを下して優勝を飾った。トランプ大統領はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長とともにスイートルームで試合を観戦したのち、試合後のトロフィー授与式に参加するためピッチへ姿を現した。観衆へ向かって手を振ったものの、カメラが大統領を映し出すと、スタジアムのファンからは激しいブーイングが巻き起こった。

表彰式では選手たちにメダルを授与。最後、スペイン主将のロドリにW杯トロフィーを渡す際も、インファンティーノ会長と一緒にトロフィー触れながら手渡し、トロフィーリフトでも中央のロドリの横に入ろうとしたが、ロドリが端に行くように軽く促したことで移動。それでも、テレビ中継ではスペインの歓喜の瞬間に壇上で映り込み、拍手を送った姿が流れた。

W杯公式インスタグラムは「Champions.」と綴って、ロドリがトロフィーリフトをした一枚を投稿。しかし、端にいたトランプ大統領は“カット”され、スペイン代表の選手たちだけが歓喜に沸く瞬間が記録として残された。

これにはファンからも「よくやった」「ドナルド・トランプを切ってくれてありがとう」「トランプを切り取るしかなかった」「写真に忍び込もうとしたトランプ 見事に消えた」「いい仕事をしてくれた」といった絶賛の声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）