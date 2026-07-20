サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝が19日（日本時間20日）、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われ、スペインが延長戦の末に1-0でアルゼンチンを撃破。4大会ぶりの優勝を飾る中、試合終了直後に乱闘寸前のシーンもあった。

延長死闘となった頂上決戦。歓喜と失意が交錯するホイッスルが響いた後、まさかの光景がピッチに広がっていた。

スペインのガルシアにアルゼンチンのパレデスが“のど輪”。さらに、パレデスはスペインのガビともみ合いとなり、乱闘寸前となった。

イタリア出身の著名サッカー・ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は自身のXを更新。「レアンドロ・パレデスは試合終了後、ガビとエリック・ガルシアとの小競り合いでレッドカードを提示された」とつづり、決定的な写真を添えるとX上の海外ファンから厳しい声が上がった。

「負け犬だ」

「試合中に退場させられるべきだったけどな」

「この男はサッカー界にとっての恥だ」

「スポーツマンシップがまるでないな」

「アルゼンチンらしい終わり方だな」

「チンピラだ」

アルゼンチンは史上3チーム目の連覇に届かなかった。



（THE ANSWER編集部）