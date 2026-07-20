「サッカー界の恥」 敗戦直後…スペイン選手に襲いかかるアルゼンチン選手に批判殺到「負け犬だ」
サッカー北中米W杯
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝が19日（日本時間20日）、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われ、スペインが延長戦の末に1-0でアルゼンチンを撃破。4大会ぶりの優勝を飾る中、試合終了直後に乱闘寸前のシーンもあった。
延長死闘となった頂上決戦。歓喜と失意が交錯するホイッスルが響いた後、まさかの光景がピッチに広がっていた。
スペインのガルシアにアルゼンチンのパレデスが“のど輪”。さらに、パレデスはスペインのガビともみ合いとなり、乱闘寸前となった。
イタリア出身の著名サッカー・ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は自身のXを更新。「レアンドロ・パレデスは試合終了後、ガビとエリック・ガルシアとの小競り合いでレッドカードを提示された」とつづり、決定的な写真を添えるとX上の海外ファンから厳しい声が上がった。
「負け犬だ」
「試合中に退場させられるべきだったけどな」
「この男はサッカー界にとっての恥だ」
「スポーツマンシップがまるでないな」
「アルゼンチンらしい終わり方だな」
「チンピラだ」
アルゼンチンは史上3チーム目の連覇に届かなかった。
（THE ANSWER編集部）