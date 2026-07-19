【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 4ー6 イングランド代表（日本時間7月19日／マイアミ・スタジアム）

【映像】歩いてる？フランスDF陣、怠慢な守備対応→失点の瞬間（実際の様子）

あまりにも衝撃的な失点だった。前半だけで4失点を喫したフランス代表のパフォーマンスにファンたちの怒りが爆発した。

フランスは19日、FIFAワールドカップ2026の3位決定戦でイングランド代表と対戦。開始3分にネットを揺らされると、そこからも立て続けに失点し、0ー3で前半アディショナルタイムを迎えた。

すると45+1分、MFエベレチ・エゼのスルーパスに抜け出したFWブカヨ・サカにネットを揺らされ4失点目。データサイト『Opta』によるとフランスが前半で4失点したのは58年ぶりのことだった。

このシーンでファンの怒りはフランスの様々な選手に向けられた。まずは、MFウォーレン・ザイール＝エメリ。縦パスを受けに落ちたエゼについていったザイール＝エメリだったが、相手のターンについていけずに簡単に剥がされてしまう。さらに前を向かれてからは全力で追いかけることをせずに、エゼにスルーパスを許した。するとファンたちは「簡単にかわされてるやん」「軽すぎるよそれは」「せめて抜かれても走って追いつけよ」「そんな守備あるか？」と対応の軽さを指摘する声が多く見られた。



そのほか、斜めに抜けるサカに対してスピードで抜かれたDFテオ・エルナンデスに対しても、「歩いてるもんな」「そもそも反応が遅くね？」「もう少し集中してプレーしてくれよ」「3失点して集中切れたか？」「そもそもやる気ないか？」といった声が上がっている。

また、DFイブラヒマ・コナテに対しても「コナテ完全に諦めてるやん」「走って戻れよ！」「自分の目の前通されてあんなに歩いてるやつ初めて見たぞ」「やる気ないな」といった厳しい声が上がっている。

なお、フランス代表はハーフタイムで4選手を交代する大胆な策を講じると、これが功を奏して3ゴールを連取。しかし最後はイングランドに逃げ切りを許し、今大会は4位で終えた。

（FIFAワールドカップ2026）