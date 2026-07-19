◇ラグビーネーションズ選手権第3節 日本15―42フランス（2026年7月18日 東京・MUFG国立）

世界ランキング11位の日本が同4位のフランスに15―42で完敗した一戦のあるシーンに、5万2632人の観客が騒然となった。

問題のシーンは15―42で迎えた後半32分ごろ。日本は自陣深くでのスクラムから途中出場のFLリーチ・マイケル（BL東京）のゲインで勢い付き、エリアを一気に敵陣まで回復。そのまま後半初得点につなげたかったが、10メートルライン手前でPR岡部崇人（横浜）が相手に絡まれてノックフォワード。絶好のチャンスが潰えた。

その直後、国立にある2つ大画面には、天を仰ぐ岡部の表情が移された。そしてその数秒後、今度は日本のコーチボックスが映し出され、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）が怒髪天を突く表情で机を叩き、手にしていたトランシーバーも叩き付けた。Fワードとみられる言葉を発する様子も、ハッキリと映し出された。

このシーンに国立のスタンドからは大きなどよめきが起き、微妙な空気が流れた。試合後の会見でジョーンズHCは「選手の決意やコミットメントは素晴らしかった。ハードにトライし、諦めなかった。さらに成長を遂げたい」などと話した。