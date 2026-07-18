レッドソックスが１７日（日本時間１８日）にレイズとの本拠地ダブルヘッダーに連勝し、今季メジャー最長の１１連勝を達成。借金１１からついに５割復帰まで持ち直した。

第１試合では吉田正尚外野手（３２）が「５番・ＤＨ」で出場し、５打数３安打１安打の活躍を見せた。２回の第１打席で逆方向に二塁打を放つと、２―０で迎えた４回にはジャックスの高めのストレートを右翼ポール際に４号ソロ。一挙６点を奪った６回にも安打を放った。その後の２打席は凡退して惜しくもサイクル安打は逃したが、チームは１５安打の猛攻で１０―０と圧勝した。

第２試合も勢いが止まらず、アブレイユの２打席連続本塁打など序盤で奪ったリードを７人の投手陣で守り切り、５―３と逃げ切った。吉田は３打数無安打で途中交代した。吉田は「しっかりゾーンを絞って打ちに行った。強いスイングを仕掛けられている。みんな集中力あるし、自信を持ってプレーできている。最後にどこにいるかが大事なので一戦ずつ頑張っていきたい」と現地メディア「ＮＥＳＮ」に話した。

トレーシー監督代行も「素晴らしい一日だった。非常にいい試合が２試合だった。投手陣も素晴らしく打線も重要な場面で大きなスイングを見せてくれた」と満足顔を見せた。開幕からの低迷で４月下旬にコーラ監督ら６人のコーチが早々に解任。最多借金１１のどん底からの巻き返しで開幕２戦目以来となる５割復帰を果たし、直近１８試合で１６勝のミラクル快進撃でワイルドカード争いにも再び加わった。１１連勝は２０１６年９月以来の１０年ぶり。球団最長記録の１５連勝も見えてきている。