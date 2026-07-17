ワークマン、最速マイナス5℃の“着る冷房服”スタッフが実演「体を冷やす」
連日の猛暑が続く中、ワークマンが17日までに公式インスタグラムを更新。“着る冷房服”とした冷暖房服「ウィンドコア アイス×ヒーター ペルチェベストプロ3」を紹介した。
【画像】ワークマンの“着る冷房服”（着用イメージ）
投稿で「夏はキンキンにクールダウン」“着る冷房服”と紹介。スタッフが「気温45度」を想定し、商品について細かな機能や効果を動画で紹介した。
最大の特徴は、優れた冷却スピードと確かな冷感機能と説明。スイッチを入れると、サーモカメラの検証において表面温度が速やかに約マイナス5℃まで急降下する仕様となっており、背中や腰、さらに前面の計5ヶ所に配置したペルチェデバイスが、身体をダイレクトに冷やすという。
さらに今期モデルは、バッテリーから発生する熱が内部に伝わるのを防ぐ断熱材「XShelterβ（エックスシェルターベータ）」が採用されていることも紹介。デバイスの冷却効率を高める工夫が施されている。
さまざまな体型にフィットするフリーサイズ設計となっており、首元のデバイスは「ボタン可動式」で位置をクルクルと自在に微調整できる仕様。付属バッテリーだけでなく、手持ちのモバイルバッテリーでも給電できる汎用性の高さや、ファン付きウェア、冷感シャツと重ね着することで涼しさを最大限に引き出せる拡張性も備えている。
同製品は、購入したその日からすぐに使用できる全部そろったスターターセットとしても販売されている。
【画像】ワークマンの“着る冷房服”（着用イメージ）
投稿で「夏はキンキンにクールダウン」“着る冷房服”と紹介。スタッフが「気温45度」を想定し、商品について細かな機能や効果を動画で紹介した。
最大の特徴は、優れた冷却スピードと確かな冷感機能と説明。スイッチを入れると、サーモカメラの検証において表面温度が速やかに約マイナス5℃まで急降下する仕様となっており、背中や腰、さらに前面の計5ヶ所に配置したペルチェデバイスが、身体をダイレクトに冷やすという。
さまざまな体型にフィットするフリーサイズ設計となっており、首元のデバイスは「ボタン可動式」で位置をクルクルと自在に微調整できる仕様。付属バッテリーだけでなく、手持ちのモバイルバッテリーでも給電できる汎用性の高さや、ファン付きウェア、冷感シャツと重ね着することで涼しさを最大限に引き出せる拡張性も備えている。
同製品は、購入したその日からすぐに使用できる全部そろったスターターセットとしても販売されている。