中島健人、WEST.重岡大毅の“本物の友情出演”に感激「『俺はお前のファンやで』って言ってくれた」
歌手で俳優の中島健人が16日、都内で行われた映画『ラブ≠コメディ』「夏だオーライ！まだ観てないなんてもったいない！どこまでがFiction？DON★DON★DOOON！と答えて御礼舞台あいさつ」にヒロインを演じた長濱ねるとともに登壇した。友情出演している重岡大毅（WEST.）との撮影について中島が感想を語った。
【写真）バズーカを撃つ横顔が美しい中島健人
同作は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル・神崎麗司（中島）が、重厚なドラマへの出演を望む中で再びラブコメ作品の主演を務めることになり、相手役のアイドル・南風美里（長濱）との出会いをきっかけに人生が動き始める姿を描く“お仕事エンターテインメント”。
重岡はラジオの放送作家役で登場。普段から仲良しの重岡との共演は照れくさかったそうで「その日だけ朝からソワソワしていました。修学旅行の前日みたい。僕が（重岡のことを）好きなんでしょうね。会える楽しみ。どうやってアイツに会おうか。でも会った瞬間に冷たくしちゃう」と告白。「『お前、なんだよ』『なんやねん、お前、来たで俺が』みたいな。だからいつもの2人になれる」とやりとりを再現しながら声を弾ませた。
撮影では目の前で座っている重岡から「僕、かっこつけるだけなのにずっと笑ってるんですよね。『なんやねん、お前それ』って言われるのででもいつもの2人が表現できた」と手応え。「例えばですが亀梨（和也）くんの主演ドラマに山下（智久）くんが友情出演するみたいなのあるじゃないですか。小学校くらいからその光景に憧れていて」と夢の実現に大感激。「『重岡大毅（友情出演）』にときめきが止まらなかった。重岡ありがとう！」と呼びかけた。
さらに「『（本物の友情出演）』って書いてほしいです」とアピール。長濱にも「本当になんでも話せる大親友」と話していたそうで「最近、重岡さんがこの映画にコメントを寄せてくださってそれもうれしかった」と笑顔に。そのお礼として電話した際を振り返った中島は「『お前に対するコメント書いてんねん、今』って言われて。ちょうどコメントを書いてる時だった。『腐れ縁やろ、俺らは。ええやん、別に。俺はお前のファンやで』って言ってくれたんです。アツいですよね。いい奴です。つながってます、同じ空の下で」と噛みしめていた。
【写真）バズーカを撃つ横顔が美しい中島健人
同作は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル・神崎麗司（中島）が、重厚なドラマへの出演を望む中で再びラブコメ作品の主演を務めることになり、相手役のアイドル・南風美里（長濱）との出会いをきっかけに人生が動き始める姿を描く“お仕事エンターテインメント”。
撮影では目の前で座っている重岡から「僕、かっこつけるだけなのにずっと笑ってるんですよね。『なんやねん、お前それ』って言われるのででもいつもの2人が表現できた」と手応え。「例えばですが亀梨（和也）くんの主演ドラマに山下（智久）くんが友情出演するみたいなのあるじゃないですか。小学校くらいからその光景に憧れていて」と夢の実現に大感激。「『重岡大毅（友情出演）』にときめきが止まらなかった。重岡ありがとう！」と呼びかけた。
さらに「『（本物の友情出演）』って書いてほしいです」とアピール。長濱にも「本当になんでも話せる大親友」と話していたそうで「最近、重岡さんがこの映画にコメントを寄せてくださってそれもうれしかった」と笑顔に。そのお礼として電話した際を振り返った中島は「『お前に対するコメント書いてんねん、今』って言われて。ちょうどコメントを書いてる時だった。『腐れ縁やろ、俺らは。ええやん、別に。俺はお前のファンやで』って言ってくれたんです。アツいですよね。いい奴です。つながってます、同じ空の下で」と噛みしめていた。