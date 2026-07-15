バルガスが由伸、村上の関係を告白「僕のことが好きじゃないと思うな」

ホワイトソックスのミゲル・バルガス内野手が14日（日本時間15日）、ドジャースの山本由伸投手への挨拶を巡る村上宗隆内野手との微笑ましいやり取りを明かした。

事の発端は、試合前の選手紹介時に村上から「由伸さんに挨拶しろ」と促されたこと。2024年途中まで山本とチームメートだった26歳のバルガスだが、現在の関係性について問われると、ニヤリと笑ってジョークを飛ばした。

「どうしてそうなったのかな？ 以前は彼（山本）の方からわざわざ僕のところに来て挨拶してくれたこともあったんだ。でも、もう彼は僕のことが好きじゃないと思うな。最近の僕のお気に入りは『ムネ』だからね。彼はちょっと嫉妬してるんじゃないかな（笑）」

バルガスが親しみを込めて「ムネ」と呼ぶのは、今や大親友となったチームメートの村上。ドジャース在籍時は仲が良かったという山本に対して、「そう、以前はね！ でも今は違う（笑）。今はムネが僕の友だちだから」と、茶目っ気たっぷりに“三角関係”をアピールして報道陣を笑わせた。

初出場となったオールスターでは3回、死球を受けたカミネロの代走として途中出場。3-0で迎えた8回にダメ押しの1号ソロを左翼席へ打ち込んだ。ア・リーグの勝利後は、村上といつものように喜びを分かち合う姿も見られた。その時の会話について、バルガスは「『よし、これで数日間は休めるぞ。その後はまた仕事（レギュラーシーズン）に戻らなきゃな』って話していたよ」と舞台裏を明かした。

自身初となる球宴の舞台を終え、「本当に信じられない。この瞬間を表現する言葉が見つからない。ここに家族も来ていて、一緒にこの瞬間を共有できた。言葉にならないよ、本当に最高だね」と、興奮冷めやらぬ様子で家族と掴んだ夢の舞台を振り返っていた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）