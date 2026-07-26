夏休みに入るとなくなるのが学校の給食。そんな“給食ロス”で家計の食費がかさむ状況が物価高で厳しさを増しています。一方で、食品の消費税をゼロにする公約は今、どこへ向かっているのでしょうか。【写真を見る】ピザを焼くロボットや、楽器を演奏するロボット…中国企業のロボット子ども食堂への問い合わせが増加…“物価高の加速”が背景か24日、多くの子どもたちが集まったのが、無料で食事ができる「子ども食堂」。夏休みの