秋の味覚として人気の高いさつまいもスイーツが、チロルチョコの新作として登場します。2026年8月3日（月）より発売される「スイートポテト〈袋〉」は、スイートポテトのしっとりなめらかな食感と濃厚な味わいを追求した一品。手軽に楽しめるチョコレートでありながら、本格的なスイーツ感覚を味わえる秋の新商品として注目を集めそうです♡ 本気で再現したスイートポテトの味 「