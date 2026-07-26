2026年7月19日ごろから、全国のファミリーマート店舗で販売されているペットボトル飲料「みんなのレモネード」（税込248円）がSNS上で大きな反響を呼び、同商品の取り組みについて「知らなかった」「絶対買います！」などの声が相次いでいる。ファミマ広報部は24日、SNSでの反響でさらに売れ行きが伸びていることを取材に説明。また、「お客様から直接『応援しています』『ずっと販売してほしい』といった温かいお声もお寄せいただ