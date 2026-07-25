サッカーのW杯北中米大会で話題になった40歳のカボベルデ代表GKボジニャが、チリ1部の強豪コロコロ加入で合意したと同クラブのアニバル・モサ会長が24日に明らかにした。近く現地入りしてメディカルチェックを受け、お披露目される見通しという。ボジニャは昨季限りでポルトガル2部チャベスを退団。移籍金なしで獲得が可能となっている。ボジニャはW杯で優勝したスペイン相手の1次リーグ第1戦で、シュート27本を浴びながら0