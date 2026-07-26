ドイツの首都ベルリンで25日、性的マイノリティーの人たちの権利を訴えるイベントの会場周辺に車が突っ込み、1人が死亡、16人がけがをしました。警察などによりますと、25日午後10時ごろ、ベルリン中心部で車が人混みに突っ込み女性1人が死亡、16人がけがをしました。運転手は車を乗り捨てて逃走したということです。当時、現場周辺ではLGBTQなど性的マイノリティーの人たちの権利向上を訴えるイベントが開かれ、数十万人が参加し