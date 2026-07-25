金田監督「意識も朦朧としてました」帝京は25日、第108回全国高校野球選手権東東京大会準決勝で二松学舎大付に3-7で敗れた。プロ注目のスーパー2年生・目代（めだい）龍之介は熱中症の疑いで試合途中に退くことになった。青森県八戸出身の目代は1年時から帝京でレギュラーを務め、今春の選抜にもスタメン出場していた。今年の夏も自慢の打棒で活躍し、22日の準々決勝・郁文館戦では同点ソロを叩き込んだ。この日は「3番・右