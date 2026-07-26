◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年7月26日甲子園）阪神の大山悠輔内野手（31）が6回に死球を受けた。佐藤輝のソロで先制した直後の6回無死で小笠原の変化球が左肘付近に直撃。前日には佐藤輝が2年ぶりの死球を受け、巨人は大城が2死球と不穏な空気が漂っていた。前日の試合後、藤川監督は佐藤輝が2年ぶりに死球を受けたことなど、両軍で計3個に及んだ死球について言及。「セ・リーグで一番与死球が多いのが巨人ですから