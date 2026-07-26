きょうは土用の丑の日。今年はうなぎの卸売価格が3割ほど安くなっています。記者「こちらのお店にはうなぎを求めてたくさんの人が訪れています。行列は最後尾が見えないほど長いです」厳しい暑さの中で迎えた土用の丑の日。この店では朝4時から仕込みを始め、およそ1200枚を用意しましたが、夕方には売り切れたということです。「（待ち時間は）2時間弱だった。家族みんなが夏バテせずにこの夏を乗り切れたら」今年は、稚魚である