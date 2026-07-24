《観劇中に包み紙開けて飴ちゃん食べたりとか、音、ぜーんぶ聞こえてるからね。舞台上からはもちろん、色んな人に。皆にとって、その日だけの公演を、大切にして頂けたら幸いです》‘09年にスーパー戦隊シリーズ・侍戦隊シンケンジャーのシンケングリーンとしてデビューし、現在では舞台俳優として活躍している鈴木勝吾（37）。彼が7月13日にXへ投稿した「観劇マナー」をめぐる冒頭のメッセージは、瞬く間に拡散され、785万インプ