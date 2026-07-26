大相撲名古屋場所千秋楽（2026年7月26日IGアリーナ）12勝2敗で優勝争い単独トップの関脇・安青錦（22＝安治川部屋）が関脇・熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）に敗れて3敗で並び、賜杯の行方は優勝決定戦へと持ち込まれた。安青錦が勝てば3場所ぶり3度目の優勝が決まったが、過去3勝1敗と分がいい相手に押し出しで屈した。熱海富士は立ち合いから圧力をかけて前進して完勝。今年初場所の優勝決定戦で安青錦に敗れていたが、