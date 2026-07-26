フランス南西部の山火事は避難指示の範囲が広がり、17万人近くが避難を余儀なくされています。【映像】17万人近くが避難した山火事の様子辻村周次郎リポ「火災現場へと続く道が封鎖されています。火災の拡大に伴って、交通規制の範囲が徐々にボルドー市街地の方へと広がっています」フランス南西部の山火事で、避難指示の範囲はボルドー近郊の都市にまでおよび、これまでにのべ16万7000人が避難しました。3万2700ヘクタールが