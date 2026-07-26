ピン芸人のやす子が26日、自身のXを更新。「9月から週1で子ども食堂を始めます」と報告した。【画像】おいしそう！やす子「フジテレビ飯」値段含めて公開投稿で「ご報告」と題し、「9月から週1で子ども食堂を始めます」「2年前から言ってた夢が実現しました」と報告した。場所は都内で、「しっかり冷静にや先輩方に教わりながら着実に動いてます」とつづり、「詳細やホームページは8月発表です」と伝えた。