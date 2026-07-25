お笑い芸人の狩野英孝（44）が24日配信のABEMA「脳汁じゅ〜す」（金曜後11・30）に出演。自身の歌手活動での印税の実金額を告白した。この日は元「19」のけんじ（岡平健治）、元「ZONE」のMAI（MAIKO）、MIZUHOをゲストに招いて大ヒットの裏側をテーマにトークを展開した。番組内では「多額の印税」の話題に。狩野も08年に「ようこそ!イケメン☆パラダイス」でCDデビュー。そしてテレビ朝日の人気バラエティ番組「ロンドンハ