25日夕方、愛知県新城市で道路を渡っていた小学生の女の子が、軽乗用車にはねられ意識不明の重体になっています。 【写真を見る】道路を横断中の小学生女児（11）が軽乗用車にはねられ意識不明の重体愛知・新城市 25日午後6時15分ごろ、新城市杉山で、小学生の女の子2人が道路を渡っていたところ、1人が、走ってきた軽乗用車にはねられました。 はねられたのは、市内に住む11歳の女の子で、全身を強く打ち病院に運ばれました