「進路を決めた事実はない」米スタンフォード大に在籍する佐々木麟太郎内野手（21）が７月19日、岩手県花巻市内で会見を開き、MLBドラフト８巡目（全体235番目）で指名を受けたマーリンズに入団することを表明した。「自分自身を軸にして失敗したか、しなかったかではなく、挑戦したか、しなかったかを選ぶ人生にしたいなという思いで最終的にこの道を決断いたしました」午後２時から始まった会見冒頭、佐々木は野球人生をかけたマ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 胴体や頭を切断…公園などに死骸
- 2. CA→秘書→女優 42歳女性の半生
- 3. 高速道路でキャンピングカー横転
- 4. 「コンビニ馬鹿にすんなよ」トイレ利用客に強要未遂…経営者夫婦を逮捕
- 5. セブン従業員「裏切り」証拠写真
- 6. 梨5000個窃盗被害 波紋広がる
- 7. 騒音で4人に精神的苦痛? 男逮捕
- 8. ラヴィットで「首ぐにゃり」物議
- 9. 睡眠時の冷房 何℃&何時間が正解
- 10. 国道を運転中に耳に激痛 銃弾か
- 1. 胴体や頭を切断…公園などに死骸
- 2. 高速道路でキャンピングカー横転
- 3. 「コンビニ馬鹿にすんなよ」トイレ利用客に強要未遂…経営者夫婦を逮捕
- 4. セブン従業員「裏切り」証拠写真
- 5. 梨5000個窃盗被害 波紋広がる
- 6. 騒音で4人に精神的苦痛? 男逮捕
- 7. 睡眠時の冷房 何℃&何時間が正解
- 8. 国道を運転中に耳に激痛 銃弾か
- 9. 崩落事故 遺体は3カ月不明の男性
- 10. 「麺をすすれない若者」特集賛否
- 1. ニチレイ攻撃 弁当難民続出の声
- 2. 洗濯機を使っていたら「指切断」
- 3. 転職で苦悩「関西のお笑いノリ」
- 4. 若者の旅行離れ 要因にSNSか
- 5. 資産家の79歳夫 最期に衝撃告白
- 6. 老後資金より収支が安心を決める
- 7. 自民党、トレカ議連設立の方針
- 8. 京都住民 産業廃棄物の山に激怒
- 9. 松浦勝人氏が車売却 税制に疑問
- 10. 40代妻が目をつけた意外な収入源
- 1. シャチがマンボウを爆発させる
- 2. 中国企業にバッテリー模倣された
- 3. 生家を警察署に オーストリア
- 4. 10年ぶりに立った！就職祝いの場で事故、全身麻痺となった韓国ユーチューバー 妻は元アイドル
- 5. 仏で熱波 半月で死者5千人超増加
- 6. フランス熱波 若者含め死者急増
- 7. 電柱の上に本物の巨大クマ 米国
- 8. 米がイランへ大規模攻撃を検討か
- 9. 南シナ海で比中が衝突 負傷者も
- 10. 外国人客の消費額 意外な結果に
- 1. 加給年金 年42万円の申請忘れ
- 2. 年金15万円 公営住宅へ引っ越し
- 3. 借金353億円…ついに完済間近か
- 4. 日本郵便 平日休業の可能性も
- 5. 「日本に行くな」煽って悲惨結末
- 6. 副業で月80万円を稼いだ会社員
- 7. 定年後は「月収20万円」に減る予定…「退職金1000万円」は、NISAで“毎年の上限額”まで投資すべきですか？ 税金覚悟で「早めの一括投資」のほうが、老後は余裕でしょうか？ 10年後の結果を確認
- 8. 1日15分の運動 寿命を延ばす鍵に
- 9. 自動車整備業界で生き残る厳しさ
- 10. NARUTOの火影岩 建設費はいくら?
- 1. AI普及後も平気 50代で差出る訳
- 2. 漫然とサブスク続けたら 貧乏に
- 3. iOS 27ベータ Siri AIを試す
- 4. Googleアカウント 顔動画で復旧
- 5. razr fold 横開きで新境地へ
- 6. Google DMCA請求 裁判所が却下
- 7. 【人生のホラー映画ベスト３】 『ブリング・ハー・バック』ダニー＆マイケル・フィリッポウ［ホラー通信］
- 8. コスメ 売り場の争奪戦が激化。顧客を呼び込む「店舗の新しい生き残り策」とは
- 9. Web会議も動画配信もカメラ写りを自然に整える！ Elgatoのコンパクトな新型LEDライト「Key Light Air MK.2」
- 10. 電子書籍リーダーのためのオープンエコシステム「Free Ink」、ソフトウェア・ファームウェア・ハードウェアを開発するオープンソースプロジェクト群
- 11. Apple「新製品発売スケジュール」流出、格安MacBook Proや廉価版の新機種、有機EL搭載MacBook Airまで15機種が一挙登場
- 12. povo×中古ルーター 賢い選択
- 13. 中国製オープンウェイトモデルは「本質的に危険ではない」 - 米AI企業のArceeが見解
- 14. 政府機関のITインフラがサイバー攻撃を受けてルーマニア全土の不動産の登記や取引が停止
- 15. マーティン・マクドナー監督最新作『ワイルド・ホース・ナイン』ベネチア国際映画祭コンペ部門に出品
- 16. 免許不要で乗れる特定小型4輪「ELEGRAN」の最上位モデル
- 17. オアシスのライヴ・ドキュメンタリー映画がベネチア国際映画祭でワールドプレミア上映決定
- 18. 火の用心のポスターにあの兄貴ビリー・ヘリントンが！
- 19. 「Apple Fitness+」2カ月レビュー。まるでエンタメのようだから運動が習慣化する
- 20. Mini DisplayPortをDisplayPortに変換できるショートケーブル
- 1. A's新人が股間に自打球 緊急手術
- 2. 前田大然の発言にサポーター怒り
- 3. 重大非行 橋木太希が1年騎乗停止
- 4. 元関取・剣翔 引退後に50kg減量
- 5. 日本人10人に迫る勢い 韓国は0人
- 6. 大岩新監督に「難しいかじ取り」
- 7. ベリンガム 逆転負けで審判批判
- 8. 悪夢だ 自打球直撃で「破裂」も
- 9. 中村敬斗獲得にマルセイユ関心か
- 10. W杯決勝の再戦要求 6万人超署名
- 1. CA→秘書→女優 42歳女性の半生
- 2. ラヴィットで「首ぐにゃり」物議
- 3. 水谷豊 趣里に「通告」していた?
- 4. 三山と密会? 花乃の発言に注目
- 5. 彬子さま 皇族費約3倍に反発の声
- 6. 声優・木村昴 体重激増していた
- 7. 4000点以上医薬品窃盗か ベトナム国籍の女逮捕
- 8. 水谷豊の発言「親の無念」滲む?
- 9. のん本格復帰も初回「爆死」か
- 10. 川口春奈の熱愛「批判なし」の訳
- 1. 一足先に転勤先へ→妻子消える
- 2. ティム・バートンの没入型展覧会が日本初上陸 200点超のスケッチや立体演出で作品世界に迷い込む
- 3. 妻の不倫は夫の不倫よりヤバい
- 4. 「ただのオバサン」発言に苦言
- 5. 認知症の母が憤ったビッグな相手
- 6. 激しい濡れ場を…波乱万丈の女優
- 7. おばさんっぽい 厚めの前髪はNG
- 8. 毎日30回 運動嫌いでも−5キロ
- 9. 無印良品 プロが選ぶ美容名品
- 10. PEACH JOHN新作 美しい谷間叶う
- 11. 大人女性が避けたいパンツの丈
- 12. 「無印」の神コスパお菓子を実食
- 13. 小倉優子が血液検査 衝撃の数値
- 14. 【しまむら最新チラシ】即戦力の夏の買い足しアイテムがお得に勢揃い！ペックルとジミーのキュートなグッズも盛りだくさん《7月26日まで》
- 15. 妻を蝕む定年退職夫の「在宅」
- 16. 希良梨さん 検査結果を明かした
- 17. 目線に困る 女子大生の美貌反響
- 18. のん 13年ぶり連ドラ復帰のワケ
- 19. ポール ＆ ジョー シスターから新作登場 - クジラ柄プリントのブラウスなど
- 20. ユニクロ、アンディ・ウォーホルの特別なコレクションを新宿エリアのユニクロ4店舗で限定発売