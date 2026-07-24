「進路を決めた事実はない」米スタンフォード大に在籍する佐々木麟太郎内野手（21）が７月19日、岩手県花巻市内で会見を開き、MLBドラフト８巡目（全体235番目）で指名を受けたマーリンズに入団することを表明した。「自分自身を軸にして失敗したか、しなかったかではなく、挑戦したか、しなかったかを選ぶ人生にしたいなという思いで最終的にこの道を決断いたしました」午後２時から始まった会見冒頭、佐々木は野球人生をかけたマ