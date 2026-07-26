北海道・根室市で、23日に発生した大規模な断水はきょう、水道水が飲み水として使用できることが確認され、3日ぶりに全面復旧しました。（ 根室市広報車）「お住いの地区については飲料水として使用できるようになりました」根室市では広報車が飲用水の供給再開を告げていました。市がきょう行った水質検査で、飲み水として使用できることが確認され、3日ぶりに全面復旧しました。（五十房江さん）「きれいですね」根室市内の住