サイバー犯罪に劇変が起きている。無料AIを凶器に変え、ディープフェイクやなりすましで3〜4年で10億円を荒稼ぎしたハッカーが激白。そこから分かったのは、日本企業がカモにされ、一瞬で330万円を奪われた恐るべき電脳犯罪の舞台裏だった。◆中華系の無料AIソフトはハッキングに有用昨今、不正アクセスによる企業の情報漏えいが相次いでいる。その背後にはAIを悪用するハッカーの存在がある。「高性能なLLM（大規模言語モデル）が