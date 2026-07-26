ホンダと日産自動車が、次世代の車の頭脳にあたるOS=「基本ソフト」を共同で開発する方向で、最終調整に入りました。次世代の自動車をめぐっては、スマートフォンのようにアプリなどで機能をアップデートできるよう各社はOS=基本ソフトの開発を急いでいます。関係者によりますと、ホンダと日産はこの基本ソフトを共同開発する方向で、最終調整に入りました。8月中の合意をめざしています。一時は経営統合に向けた協議が破談した両