三浦さんがXで発表ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアの金メダリスト、三浦璃来さんと木原龍一さんがYouTubeチャンネルを開設する。25日、三浦さんが自身のXで発表した。土曜日の午前10時40分、三浦さんは自身のXに「【YouTube開設】」とし、「『りくりゅうちゃんねる』を開設しました！私たちの日常を不定期にお届けしたいと思っています！」とつづった。初投稿は25日午後7時頃を予定している。りくりゅうか