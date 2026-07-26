タレントの福留光帆（22）が、22日に更新されたお笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんYouTube「クロちゃんねる」に出演。年収が明らかになった。動画には敏腕婚活コーディネーターの荒木直美氏が登場。クロちゃんと福留が事前に記入した婚活用プロフィルを荒木氏が添削した。スタッフに「芸能人と言えばモテるんですか？」と聞かれた荒木氏は「モテますよ！」と即答。福留も「結構、正直めちゃくちゃモテますよね」と

◆福留光帆が「クロちゃんねる」に出演