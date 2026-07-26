7月26日から待望の第2シーズンが始まる日曜劇場『VIVANT』（TBS系）だが、放送目前にして発覚した制作現場でのパワーハラスメント騒動が波紋を呼んでいる。13日の「週刊女性PRIME」によると、『半沢直樹』シリーズや『下町ロケット』（’15年）などTBSで数々の大ヒットドラマを手がけてきた福澤克雄監督（62）が、『VIVANT』の現場スタッフからパワーハラスメントを告発されたという。TBSが調査した結果、福澤監督は一時、撮影現場