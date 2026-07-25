俳優の竜星涼（33）が24日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。俳優の阿部寛（62）が最初は「嫌いだった」と話していたと明かされる場面があった。MCの笑福亭鶴瓶は竜星と共演経験があり、明るい様子に「好かれるやろうなあ。最初は変わったやっちゃって思われるやろうけどな」と語った。竜星は「いやないと思いますけどねえ」と否定したが、鶴瓶は「いやあるよ」と明言。事前取材をした人物が「初めは嫌