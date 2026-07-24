7月23日、バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）で人気企画「いらない服 ピッタリ売ってゴチになります！」がオンエアされた。ゲストとして、タレント、実業家、シングルマザーと多彩な顔をもつ小島瑠璃子が出演。しかし、彼女の登場が意外だったのか、視聴者がざわついている。同企画は、リユースショップ『セカンドストリート』を舞台に、おしゃれ芸能人が着なくなった服を持ち込み、設定金額を目指す