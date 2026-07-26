お笑い芸人永野（51）が25日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。陣内智則（52）とのやりとりで生まれたクセを告白した。永野は加藤浩次（57）について「最初会ったとき、『でけえな』って思ったんですよ。例えばうちの事務所のサンドウィッチマンとか、一見こわもてですけど、サイズ感とか小さいし、かわいらしい。ズルすれば最悪殺せるなみたいな。（加藤は）殺せないと思って。今はあれですけど、吉