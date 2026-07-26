紀子さまは7月23日、能登半島地震の復興状況を視察するため、石川県輪島市を訪問した。午前中には、結核など住民の集団検診が行なわれる輪島市・門前公民館を訪れ、検診バスが到着すると、自ら血圧計などの検診器具が入った段ボールを運び出す姿も見られた。皇室担当記者はこう語る。【写真を見る】無数の赤いハート柄スーツなど、紀子さまの“上級ガーリースタイル”を振り返る「職員には『暑い中お疲れ様です』『熱中症に気を