固定電話の年間コストは2万円超、解約前に確認したいデメリットと判断基準ファイナンシャルフィールド

固定電話の年間コストは2万円超、解約前に確認したいデメリットと判断基準

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • FINANCIAL FIELDが固定電話のコストと解約判断について解説した
  • NTT東西の住宅用回線は月2千円前後で年間2.2万円超になるという
  • 解約前に請求明細と利用実態を確認し家庭に合った選択が大切だとのこと
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