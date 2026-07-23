宝塚出身女優・花乃まりあとの“禁断愛”が報じられた俳優・三山凌輝。波紋が広がるなか、三山の“女性遍歴”に注目が集まっている。「7月22日、『文春オンライン』が、三山さんと花乃さんの“不適切な関係”を報じました。すると同日、あるXアカウントが、花乃さんを含め、これまで熱愛が報じられた女性たちの写真を並べ、《三山凌輝の好みがいまいちよくわからない》と投稿。このポストが拡散されると、X上では『三山のタイプ