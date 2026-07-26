東京・台東区で金を奪う目的で強盗の準備をした疑いで、実行役の男3人が逮捕されました。自称・ブラジル人のコイチ・スカタンブルロ・カウアン容疑者（20）と角田翔太容疑者（34）、16歳の少年の3人は、24日、東京・台東区で金の取引に訪れた相手から金を奪おうと催涙スプレーなどを準備した疑いがもたれています。警視庁の警察官が、少年を職務質問した際、「闇バイトに応募し強盗に行く」と話し、特殊警棒などを持っていたため現