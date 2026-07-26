きょうは土用の丑の日。今年はうなぎの卸売価格が3割ほど安くなっています。厳しい暑さの中で迎えた土用の丑の日。都内のうなぎ店は100人を超える行列ができていました。「やっぱり、この時期になると食べたくなる。夏バテ防止で（家族に）頑張ってほしい」稚魚である「シラスウナギ」の豊漁が続き、うなぎの卸売価格は去年よりも3割ほど安くなっています。ただ、この店ではうなぎが高騰した去年は値上げしておらず、価格は据え置