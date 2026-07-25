局の映画宣伝に難色を示すほど「機嫌が悪い」フジテレビが威信をかけた映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』が、9月18日に公開される。「フジは映画関連の売り上げを100億円以上と試算している。地上波売り上げが赤字になった局にとって、『踊る』はとてつもなく重要な作品です」（フジ編成幹部）ところが……この一大プロジェクトに暗雲が垂れ込めている。本作で警視庁クリニックの医師役を務めた佐藤二朗（57