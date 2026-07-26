みのもんた（本名・御法川法男。享年80）さんが亡くなって、間もなく1年5カ月となる。その「40億円」とも言われる巨額遺産について、一周忌を過ぎても不動産登記などに動きがなかったこともあり、女性誌等では「遺族間の分配を巡るトラブルによって、相続が遅れている」などと報じられてきた。しかし、この夏、その一部については、登記手続きの変更が完了していた。折しも相続税の重さが話題になる昨今。みのさんのケースを元に