昭和29年、埼玉県で19歳の女性が殺害され、乳房や下腹部が切り取られるという凄惨な事件が発生した。逮捕されたのは、一方的な片思いをこじらせてストーカーと化した29歳の男・古屋栄雄。写真はイメージ©getty後に「日本犯罪史上初のストーカー殺人」と呼ばれるこの事件は、あまりにも歪んだ愛と誤算が生んだ悲劇だった。殺した相手は「別人」だった古屋は1924年（大正13年）、現在の山梨県甲州市塩山に生まれた。小