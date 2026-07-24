都内の若者のひとり暮らしには、「時給1900円は必要」という試算があります。その一方で、賃金の引き上げを求められる企業側も“火の車”なようです。私たちの「お給料」、最低賃金の引き上げをめぐる議論を深掘りします。【写真で見る】時給で働く大学生に話を聞くと…物価高でパート掛け持ち「時給1500円になってくれたら」相模原市を中心に、クリーニング店約20店舗を運営する「AKランドリー」では、ほとんどの従業員が時給で働