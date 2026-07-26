友だちの家での「お泊まり会」が、8歳の少年にとって最後の夜になった──。【写真】獣医を目指していたダニエル君、判決後に切実な表情で涙を流す母親のマリアさん南アフリカ・ケープタウンで2023年に起きた児童殺害事件で、西ケープ州高等裁判所は7月22日、被告の男（49）に2つの終身刑を言い渡した。男は被害少年の友人の父親。男は過去にも強姦容疑で逮捕された経歴があったが、十分な刑罰が課されていなかった。「防げ