お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が２５日に自身の「Ｘ」を更新。父親ががんで手術を受けたことを明かした。真栄田は、病院で治療を受けた父の写真を投稿。「親父が外耳道ガンという珍しい病気になり、右耳切除して無くなっちゃいました」と報告した。外耳道がんとは、耳の入り口から鼓膜までの外耳道に発生するまれな悪性腫瘍だ。長期の慢性的な炎症や、耳かきのしすぎなどによる刺激や傷が発症の原因となることがあ