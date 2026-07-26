重くない“ヘルシー”なものから、焼肉店ならでは“牛カルビの甘さ”をいかしたものなど、「カレーパン」がイマ再び注目されています。 【写真を見る】再注目される「カレーパン」“揚げずに”ヘルシーや“焼肉店”でも登場【THE TIME,】 累計2億個“レジ横の新定番”「なかなか揚げたてで食べられる場所がないところに着目し、合計で“約2億個”販売している」（商品開発担当・小河原ゆいさん）すさまじい人気で今やレ