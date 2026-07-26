アメリカのトランプ大統領が、イランへの大規模な攻撃を当面見送る方針だと、アメリカメディアが報じました。ニューヨーク・タイムズは25日、イランとの戦闘が激化した場合、防空ミサイルなどの備蓄が不足する可能性があることに加え、エネルギー価格への影響などを懸念し、トランプ氏はイランへの大規模な攻撃を当面見送る方針だと報じました。また、アクシオスによりますとトランプ氏は24日、軍が提出したイランへの空爆計画を承